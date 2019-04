Internationale Pressestimmen zu den Anschlägen in Sri Lanka

Colombo (APA/dpa) - Zu den Anschlägen in Sri Lanka schreiben internationale Zeitungen am Dienstag:

„Aftonbladet“ (Stockholm):

„Die Welt wird weiter vom zielgerichteten Terror geplagt. Der Zweck ist immer derselbe: verletzen und töten, Angst und Schrecken verbreiten, die Gesellschaft spalten und den Hass aufpeitschen. Nach der IS-Niederlage im Krieg in Syrien und im Irak haben viele Experten gewarnt, dass Terrorakte in aller Welt allmählich zunehmen könnten. Darüber hinaus ist seit dem Terrorangriff auf die Moscheen in Christchurch in Neuseeland erst ein Monat vergangen. Kein Land kann über Warnungen vor drohenden Angriffen hinwegsehen, seien es welche von Islamisten oder Rechtsextremen. Die internationale Zusammenarbeit gegen den Terror ist wichtiger denn je.“

„Tages-Anzeiger“ (Zürich):

„Tatsächlich bezahlen viele Christen, ob in Indien oder Pakistan, im Nahen Osten oder in Afrika, ihren Glauben mit ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Existenz, ihrer Heimat, ihrer Gesundheit und auch ihrem Leben. Sie zahlen den Preis dafür, dass für die längst noch nicht besiegten islamistischen Terroristen Christen nicht die respektierten Schriftbesitzer sind, wie es im Koran heißt, sondern Feinde ohne Lebensrecht. (...) Wer betende Menschen ermordet, hat die Menschlichkeit insgesamt im Visier; und dort, wo die Religionsfreiheit getreten wird, geht es meist auch den anderen Menschenrechten schlecht. Papst Franziskus hat am Ostersonntag deshalb die richtige Antwort auf die Ermordung der Betenden gegeben: Er hat gebetet, für alle Menschen, die von der Gewalt getroffen sind und von der globalen Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Schicksal - ob Muslim oder Christ, ob gläubig oder nicht.“

„Hospodarske noviny“ (Prag):

„Sri Lanka hat uns daran erinnert, in was für einer Welt wir leben. Es ist immer noch die Welt des Terrors vom 11. September 2001 und der Anschläge auf Bali. Es ist leicht, das zu vergessen - und das ist auch kein Wunder, denn die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, ist weit höher als die, von Terroristen getötet zu werden. Dennoch genügt es, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. Und wie das Beispiel Sri Lankas zeigt, sind Ort und Zeit unberechenbar. Denn Sri Lanka galt als ein ruhiges und für ausländische Besucher vollkommen sicheres Land.“

„La Repubblica“ (Rom):

„Die Regierung von Sri Lanka befindet sich in einer miserablen Lage: Fast 300 Einwohner und Touristen wurden getötet - zehn Tage nach einer Warnung, die im Detail Zeit und Ort beschrieb, an dem die Angriffe stattfinden würden. Ohne dass die Regierung selbst etwas getan hat, um sie abzuwehren. Dazu kommt, dass ihre Fähigkeit, die Ereignisse zu untersuchen, durch interne politische Kämpfe gefährdet wird. (...)

Jede Form des Terrorismus zielt darauf ab, Terror zu entflammen, zu mobilisieren und zu radikalisieren. Sie versucht, Angst einzujagen, bereits vorhandene Anhänger zu motivieren und Spannungen zu verschärfen. Das ist in Südasien genauso wahr wie in Europa. In diesem Fall müssen wir fürchten, dass die Attentäter, die am Sonntag in Sri Lanka zugeschlagen haben, alle (...) Ziele erreichen.“

„Times“ (London):

„Diese Einschätzung ist die einzige, die derzeit verfügbar ist, und sie scheint mit dem übereinzustimmen, was über islamistische Terroraktionen auf internationaler Ebene bekannt ist. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatte 2014 erklärt, dass sie Partnergruppen in acht Ländern im Nahen Osten, Afrika und Asien anerkennt. Seitdem hat sie schwere Rückschläge erlitten und ist aus etwa 98 Prozent des von ihr einst beherrschten Gebietes im Irak und in Syrien vertrieben worden, wo sie mehr als 90 Prozent ihrer Einnahmen generierte. Doch die Franchise-Gruppierungen des IS bleiben eine potente Kraft. Angesichts des erheblichen Verlustes an Kämpfern und Territorium hat der IS seine Anhänger und Sympathisanten aufgerufen, Terroranschläge überall dort zu verüben, wo dies möglich ist, anstatt in den Irak oder nach Syrien zu kommen.(...) Doch egal, ob die Angreifer in Sri Lanka Teil dieses Netzwerkes sind oder nicht, westliche Nationen und Geheimdienste sollten rasch auf den Hilfsappell der dortigen Regierung reagieren.“

„Liberation“ (Paris):

„Der Islamische Staat wurde besiegt. Aber kein Kontinent ist immun gegen den islamistischen Fanatismus. (...) Diese Osterangriffe erinnern daran, dass das Ziel der Terroristen überall dasselbe bleibt: Schrecken zu verbreiten, um Gemeinschaften zu spalten und gegeneinander aufzubringen. In Sri Lanka ist das Mosaik von Buddhisten und hinduistischen, muslimischen und christlichen Minderheiten, auf die am Sonntag gezielt wurde, besonders fragil.“