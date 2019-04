Schrems (APA) - Ein 36 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag auf dem Gelände eines Granitwerks in Schrems im Waldviertler Bezirk Gmünd während eines Motocross-Trainingslaufs verunglückt. Der Biker war in einer ausgefahrenen Spur ins Rutschen gekommen und stürzte danach über den Lenker des Motorrads, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Einheimische zog sich Serienrippenbrüche zu. Er wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Gmünd eingeliefert.