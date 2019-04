Wiener Rentenmarkt zu Mittag überwiegend schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, zu Mittag etwas schwächer tendiert. Sowohl die dreißigjährigen als auch die zehn- und die fünfjährigen österreichischen Benchmark-Anleihen haben am ersten Handelstag nach den Osterfeiertagen leichte Kursverluste verbucht. Entsprechend sind die Renditen leicht gestiegen. Lediglich die zweijährigen Bundesanleihen konnten etwas zulegen.

Impulsgebende Konjunkturdaten bleiben am heutigen Tag Mangelware. Für Anleger in der Eurozone ist der am Mittwoch anstehende ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland von Interesse. Die Vorgaben hierfür seien freundlich, schreibt der Helaba-Analyst Ulrich Wortberg: „Der ifo-Index sollte sein erhöhtes Niveau halten und zeigen, dass die deutsche Konjunktur trotz ‚Brexit‘-Sorgen und Befürchtungen wegen des Handelskonflikts mit den USA widerstandsfähig ist.“

In der verkürzten Handelswoche könnten Daten aus den USA für Impulse sorgen. Dort stehen unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter auf der Agenda. „Hier lässt das deutliche Bestellplus bei Boeing auf eine Erholung schließen“, kommentierte Wortberg.

Heute um 11.15 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,82 um 40 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,22. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,13, das Tagestief bei 164,71. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 42 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 199.654 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,13 (zuletzt: 1,10) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,33 (0,30) Prozent, die fünfjährige mit -0,19 (-0,20) Prozent und die zweijährige lag bei -0,52 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 42) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 39 (39) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (8) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 108,60 108,89 1,13 43 107,98 Bund 29/02 10 0,75 101,65 101,70 0,33 39 101,37 Bund 24/10 5 0,00 110,14 110,31 -0,19 30 110,08 Bund 21/09 2 3,90 109,67 109,72 -0,52 7 109,68 ~