Poroschenko plant bereits Comeback als ukrainischer Präsident

Kiew (APA/dpa) - Nach der deutlichen Niederlage bei der Präsidentenwahl in der krisengeschüttelten Ukraine strebt der abgewählte Staatschef Petro Poroschenko eine baldige Rückkehr ins höchste Amt an. „Gemeinsam bereiten wir uns auf den Sieg bei den nächsten Parlamentswahlen vor, gemeinsam kehren wir nach den nächsten Präsidentschaftswahlen ins Präsidialamt zurück“, sagte er vor Hunderten Anhängern in Kiew.

Zuvor war der Komiker Wolodymyr Selenskyj für die nächsten fünf Jahre zum Präsidenten der verarmten Ex-Sowjetrepublik gewählt worden. Aus Solidarität zu Poroschenko reichte am Dienstag der wichtige Gouverneur des Gebiets Transkarpatien an der Grenze zur EU vorzeitig seinen Rücktritt ein. Zuvor hatten sowohl die Regierungschefs des Gebiets Lwiw im Westen als auch vom Gebiet Mykolajiw am Schwarzen Meer ihre Ämter niedergelegt.

Der Schauspieler und Polit-Neuling Selenskyj hatte mit rekordhaften 73 Prozent die Stichwahl gewonnen. Poroschenko erlitt mit nur rund 24 Prozent eine dramatische Niederlage. Die Amtseinführung des mit 41 Jahren bisher jüngsten Präsidenten der Ukraine muss bis zum 3. Juni erfolgen. Im Herbst ist die Parlamentswahl geplant.