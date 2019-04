Papst feierte Namenstag - 6.000 Rosenkränze verteilt

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat am Dienstag seinen Namenstag gefeiert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ließ deshalb 6.000 Rosenkränze an Jugendliche der Erzdiözese Mailand verteilen, die sich am Dienstag an einer vom Mailänder Erzbischof Mario Delpini zelebrierten Messe im Petersdom beteiligten. Die Jugendlichen nehmen auch am Mittwoch an der Generalaudienz auf dem Petersplatz teil.

Die katholische Kirche beging am Dienstag den Gedenktag des heiligen Märtyrers Georg. Der bürgerliche Vorname von Franziskus, der in Argentinien geboren wurde, lautet Jorge (dt: Georg). Glückwünsche aus der ganzen Welt trafen ein, berichtete die Website Vatican News. Der Namenstag des Papstes ist für die Vatikan-Angestellten traditionell ein Feiertag.