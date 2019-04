Wirtschaftskammer eröffnet am 16. Mai in Vietnam Vertretung

Wien/Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) (APA) - Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer eröffnet am 16. Mai in Ho Chi Minh City ein Außenwirtschaftscenter. Österreichs Wirtschaft könne damit besser von der stark wachsenden Wirtschaft des Landes mit seiner jungen, gut ausgebildeten Bevölkerung profitieren, sagte Mahrer am Dienstag vor Journalisten. Vietnams Botschafter in Wien, Le Dung, hofft vor allem auf mehr Investitionen aus Österreich.

Vietnam hat etwa 96 Mio. Einwohner, ein Drittel kann inzwischen zur Mittelklasse gezählt werden. Außerdem sind rund 40 Prozent unter 35 Jahren alt, hob Mahrer hervor. Dazu komme, dass Vietnam intensiv in Infrastruktur und Bildung investiere - gute Englischkenntnisse seien inzwischen üblich, über 90 Prozent der Menschen schließen eine Schule oder Fachausbildung ab (Sekundarstufe I). Außerdem sei Vietnam gut vernetzt mit den anderen Ländern der Region.

Auch Vietnams Botschafter warb für den Standort Vietnam. Insbesondere die Autoindustrie sei Vietnam wichtig. Das erste Auto des Landes, der Vinfast, wurde innerhalb von 12 Monaten von Magna entwickelt und soll in gut einem Monat öffentlich vorgestellt werden. Besonders hohe Erwartungen habe sein Land an österreichisches Know-how in den Bereichen Agrartechnik, erneuerbare Energie und Tourismus.

Mahrer wird ab dem 13. Mai eine Reise nach Vietnam und Singapur absolvieren. In Vietnam ist auch ein Gespräch mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc geplant. Dessen Besuch in Österreich im Oktober des Vorjahres habe viele Türen geöffnet, so der Botschafter heute.

Große Hoffnungen setzen Mahrer und Botschafter Le Dung in das vor der Unterzeichnung stehende Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam. Dadurch sollten mit Inkrafttreten zwei Drittel der Importzölle wegfallen, im Laufe von 10 Jahren praktisch alle. Offen ist, ob das Abkommen noch vor der EU-Wahl Ende Mai unterzeichnet werden kann.

Nach österreichischen Zahlen haben die österreichischen Exporte nach Vietnam zwischen 1995 und 2018 von rund 9 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro zugenommen, die Importe stiegen im gleichen Zeitraum von 22,5 Mio. Euro auf 820 Mio. Euro. Vietnams Wirtschaft ist in den letzten Jahren im Schnitt um sechs bis sieben Prozent gewachsen.

