Schießen: EM-Dritte Peer beim Peking-Weltcup Zwölfte

Peking (APA) - EM-Bronzemedaillengewinnerin Franziska Peer hat beim Sportschützen-Weltcup in Peking im Luftgewehrbewerb am Dienstag Rang zwölf belegt. Mit 627,5 Ringen fehlten der Tirolerin nur 0,8 auf das Finale der besten acht, in dem es auch um Quotenplätze für die Sommerspiele 2020 ging. Olympiateilnehmerin Olivia Hofmann kam zum Auftakt nicht über Rang 65 hinaus. Der Sieg ging an die Russin Julia Karimowa.