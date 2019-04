Sri Lanka - UNICEF: 45 Kinder unter den Toten der Anschläge

Genf/Colombo (APA/dpa) - Bei den Anschlägen in Sri Lanka sind nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF auch 45 Kinder ums Leben gekommen. Das jüngste der 13 in Batticaloa gestorbenen Kinder sei erst 18 Monate alt gewesen, teilte UNICEF-Sprecher Christophe Boulierac am Dienstag in Genf mit. In Negombo seien 27 Kinder getötet worden. Außerdem sei der Tod von fünf ausländischen Kindern bestätigt worden, hieß es.

Die Anschläge in Kirchen und Luxushotels waren nach ersten Erkenntnissen der Regierung als Vergeltung für den Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März gedacht. Das erklärte Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene am Dienstag im Parlament. Die Zahl der Toten stieg ihm zufolge auf 311 - darunter sind 37 Ausländer. Mehr als 500 Verletzte wurden nach Angaben der Polizei noch in Krankenhäusern behandelt. Österreicher dürften nach bisherigen Informationen nicht unter den Opfern sein.

