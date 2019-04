US-Rentenmarkt zur Eröffnung kaum bewegt

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag zu Handelsbeginn kaum bewegt. Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Die freundlich erwarteten Aktienmärkte belasteten die Anleihen nicht. Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen aus dem Häusermarkt auf dem Programm.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,387 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 98 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,380 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte. Sie stagnierten bei 2,583 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,994 Prozent.