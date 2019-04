US-Börsen zur Eröffnung gut behauptet

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn gut behauptet tendiert. Gegen 15.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index 0,11 Prozent auf 26.540,53 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 0,20 Prozent auf 2.913,66 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 0,35 Prozent auf 8.043,65 Einheiten.

In den Mittelpunkt stand eine Reihe an frischen Quartalszahlen. So stiegen Aktien von Coca-Cola um 1,37 Prozent, nachdem der Konzern seine Bücher geöffnet hatte. Der Umsatz übertraf die Analystenschätzungen. Ebenfalls mit einem überraschenden Ergebnis gingen Papiere von United Technologies (plus 3,03 Prozent) in den Handel. Mit Abschlägen nach Zahlen wurden dagegen innerhalb des Dow Jones Procter & Gamble (minus 2,63 Prozent) und Verizon (minus 2,73 Prozent) gehandelt.

Bei den Aktien aus der zweiten Börsenreihe schnitt der Spielzeughersteller Hasbro mit seinen Erstquartalszahlen besser ab als erwartet. Netto verbuchte der Konzern einen Gewinn von 26,7 Mio. Dollar, nach einem Verlust von 112,5 Mio. Dollar im Vorjahr. Das Wertpapier zog um 13,86 Prozent an.

Beim Rüstungskonzern Lockheed Martin ließen frische Zahlen die Aktien um 4,62 Prozent steigen. Der Erstquartalsgewinn stieg um 47 Prozent zum Vorjahr. Zudem hob Lockheed seine Gewinnprognosen an.

Die Aktien von Twitter sprangen am Dienstag im Frühhandel um 12,94 Prozent hinauf. Die Nachrichten-Plattform steigerte aufgrund wachsender Werbeeinnahmen seinen Umsatz im ersten Quartal 2019 um 18 Prozent und damit stärker als erwartet. Der Quartalsgewinn stieg von 61 Mio. Dollar im Vorjahr auf nunmehr 191 Mio. Dollar.

Die Wertpapiere von Harley-Davidson gaben um 1,77 Prozent nach. Der Zollstreit mit der EU belastete erneut die Bilanz des US-Motorradbauers. Im ersten Quartal sank der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um mehr als ein Viertel auf 127,9 Mio. Dollar. Die Erlöse fielen um 12 Prozent auf 1,2 Mrd. Dollar.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA345 2019-04-23/15:47