Hannelore Elsner: ORF ändert am 24. April sein Programm

Wien (APA) - Der ORF ändert in memoriam Hannelore Elsner sein Programm. Gezeigt wird am Mittwoch, dem 24. April 2019, um 20.15 Uhr auf ORF 2 das Dakapo der ORF/BR-Komödie „Die Diva, Thailand und wir!“. Die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin gibt darin eine ehemalige Operndiva, die ihre Familie in den Wahnsinn treibt und sich so schließlich in einem Luxus-Altersheim im fernen Thailand wiederfindet.

Am Sonntag, dem 28. April, um 14.35 Uhr erwartet das Publikum von ORF 2 außerdem ein Wiedersehen mit der ORF/ZDF-Romanze „Ein Sommer im Burgenland“. „Das Ableben von Hannelore Elsner macht tief betroffen. Nicht nur, weil ihr nuanciertes, facettenreiches und immer wieder anderes Spiel viele Publikumsgenerationen berührt und bezaubert hat, sondern weil mit ihr eine große Könnerin auf der Bühne und im Film von uns geht, die durch und durch Dame und Vollblut-Schauspielerin war. Danke für ungezählte Stunden der feinen Unterhaltung - wir werden sie vermissen“, sagte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner in einer Aussendung am Dienstag.