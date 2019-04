Tennis: Halep sagte Antreten in Stuttgart ab

Stuttgart (APA/sda/dpa) - Die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, Simona Halep, kann nicht zum ersten großen Sandplatz-Turnier der Saison in Stuttgart antreten. Wie die WTA auf ihrer Website schreibt, musste die Rumänin wegen einer Hüftverletzung absagen, die sie sich im Fed-Cup-Halbfinale am Wochenende in Frankreich zuzogen hatte. Sie brauche nun eine Pause, glaube aber nicht an einen langen Ausfall.

Auch die frühere Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza aus Spanien kann wegen Magenproblemen nicht antreten, wie die Veranstalter mitteilten. Aufgrund der Absagen rutschten die Italienerin Giulia Gatto-Monticone und die Russin Vera Swonarewa ins Hauptfeld.