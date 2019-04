Wiener Börse

Trauer um Weltklasse-Kletterer

Lama, Auer und Roskelley: Tod bei Abstieg, Überstellung unklar

Am Sonntag wurden die Leichen der zwei Tiroler Alpinisten David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sowie des US-Amerikaners Jess Roskelley (36) am Fuße des How ...