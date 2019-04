Sri Lanka - Neuseeland: Keine Verbindung zu Christchurch bekannt

Colombo/Christchurch (APA/AFP) - Neuseeland sind bisher keine Verbindungen zwischen den verheerenden Anschlägen in Sri Lanka und dem Angriff auf zwei Moscheen in Christchurch bekannt. Die Regierung habe noch keine entsprechenden Geheimdienstberichte gesehen, sagte ein Sprecher der neuseeländischen Regierungschefin Jacinda Ardern am Dienstag.

Die Regierung in Sri Lanka hatte zuvor erklärt, vorläufige Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Anschlagsserie vom Ostersonntag eine „Vergeltung“ für den Angriff auf Muslime in Christchurch gewesen sei. Ein australischer Rechtsextremist hatte Mitte März in der neuseeländischen Stadt 50 Menschen in zwei Moscheen getötet.

„Wir verstehen, dass die Ermittlungen in Sri Lanka in einem frühen Stadium sind“, sagte der Sprecher und fügte mit Blick auf eine mögliche „Vergeltung“ für Christchurch hinzu: „Neuseeland hat noch keine Geheimdienstberichte gesehen, auf denen diese Einschätzung beruhen könnte.“

Bei den Anschlägen auf Luxus-Hotels und christliche Kirchen in Sri Lanka waren am Ostersonntag mehr als 320 Menschen getötet worden. Die Regierung des Inselstaates macht eine einheimische Islamistengruppe namens National Thowheeth Jama‘ath (NTJ) für die verheerenden Anschläge verantwortlich, die aber Unterstützung aus dem Ausland gehabt haben soll.