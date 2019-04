EU-Wahl - Schwester von Brexiteer Johnson tritt für Pro-EU-Partei an

London (APA/AFP) - Rivalität zwischen prominenten Geschwistern in der britischen Politik: Die Schwester des Brexit-Hardliners und früheren Außenministers Boris Johnson tritt bei der Europawahl für eine pro-europäische Partei an. Das kündigte die 53-jährige Rachel Johnson am Dienstag an. Als Kandidatin für die neue Partei „Change UK“ will sie gegen den EU-Austritt ihres Landes kämpfen.

„Ich würde auch nackt durchs Regierungsviertel gehen, um den Brexit zu verhindern“ - für diesen Satz ist Rachel Johnson bei britischen Wählern wohl ebenso bekannt wie für ihre Arbeit als Journalistin. Nun steht sie auf der Kandidatenliste der pro-europäischen Partei Change UK für die Europawahl Ende Mai. Prominente Brexit-Gegner, die einst zu den Tories und zur Labour-Partei gehörten, hatten die Partei (Change UK - The Independent Group) unlängst gegründet.

Im Interview mit der Zeitung „Evening Standard“ sagte Johnson, sie sei sicher, ihr Bruder werde verstehen, dass ihr Schritt sich nicht gegen ihn richte. Vielmehr fühle sie sich verpflichtet, „aufzustehen und Farbe für etwas zu bekennen, woran ich glaube“.

Johnsons älterer Bruder Boris ist ein überzeugter Verfechter des britischen EU-Austritts. Er gehört zu den härtesten parteiinternen Kritikern von Premierministerin Theresa May und des von ihr ausgehandelten EU-Austrittsabkommens. Gleichzeitig gilt er als ein möglicher Kandidat für ihre Nachfolge. May hat ihren Rücktritt angeboten für den Fall, dass ihr Abkommen im Parlament doch noch Rückendeckung bekommt.

Bei der Vorstellung ihrer Liste für die Europawahl in Bristol konnte Change UK neben Rachel Johnson weitere prominente Kandidaten präsentieren: Polens früherer Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident Jacek Rostowski tritt ebenso für die Pro-Europäer an wie der frühere BBC-Journalist Gavin Esler. Nach Angaben der kommissarischen Parteivorsitzenden Heidi Allen, die einst für die Tories im Unterhaus saß, hatten sich rund 3.700 Menschen um eine Kandidatur für Change UK beworben - darunter frühere Anhänger von Labour, Konservativen, Liberalen und Grünen.

Neben Rachel und Boris Johnson hat auch der gemeinsame jüngere Bruder Jo eine klare Position zum Brexit: Er trat Ende vergangenen Jahres als Verkehrsstaatssekretär zurück, weil er Mays Position zum Brexit nicht mittragen wollte. Stattdessen sprach er sich für ein weiteres Brexit-Referendum aus.

Dass der Brexit ganze Politikerfamilien entzweit, ist nicht auf die Johnsons beschränkt. Erst vor einigen Tagen hatte Annunziata Rees-Mogg angekündigt, für die Brexit Party des früheren UKIP-Chefs Nigel Farage anzutreten. Ihr Bruder Jacob Rees-Mogg, der zum rechten Flügel der Konservativen gehört, schrieb daraufhin bei Twitter: „Annunziata wäre eine hervorragende Premierministerin, aber hoffentlich für die Tories“.