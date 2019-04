Waldbrände in Schweden und Norwegen

Kopenhagen (APA/dpa) - An mehreren Orten in Skandinavien kämpfen Einsatzkräfte bei großer Trockenheit gegen Wald- und Flächenbrände. Wie Fernsehbilder am Dienstagabend zeigten, brannte es unter anderem in der südschwedischen Region Skåne. Dort wurden vier Familienhöfe evakuiert. Insgesamt liefen nach Angaben der schwedischen Rettungsdienste am Abend 45 Einsätze.

Im Nachbarland Norwegen teilte die Polizei mit, auch dort brenne es an verschiedenen Stellen. Die Brandherde in der Region Rogaland seien noch nicht unter Kontrolle. In beiden Ländern wurden Hubschrauber eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen.