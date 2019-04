In Nordirland getötete Journalistin McKee wird beigesetzt

Belfast (APA/AFP) - Die in Nordirland durch einen Schuss der paramilitärischen Splittergruppe „New IRA“ getötete Journalistin Lyra McKee wird am Mittwoch beigesetzt. Die Beerdigung der 29-Jährigen ist für 14.00 Uhr in Belfast geplant. McKee war am Donnerstagabend am Rande von schweren Ausschreitungen im nordirischen Derry erschossen worden.

Die „New IRA“ bekannte sich am Dienstag zu dem tödlichen Schuss und bat die Angehörigen der Frau „aufrichtig um Entschuldigung“. Die Reporterin sei „tragischerweise getötet“ worden, als sie an der Seite „feindlicher Kräfte“ gestanden habe. Der gewaltsame Tod der 29-Jährigen weckte Erinnerungen an die düstersten Zeiten des Nordirland-Konflikts, in dem rund 3.500 Menschen getötet wurden.