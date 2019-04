Leichtathletik: Erfolgreicher Start Weißhaidingers in Freiluftsaison

Schwechat (APA) - Mit einer Weite von 66,22 Metern hat Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger am Dienstag in Schwechat einen erfolgreichen Start in die Freiluftsaison hingelegt und auch das WM-Limit erbracht. „Die Würfe in Schwechat zeigen, dass der Trainingsaufbau stimmt. Katar kann kommen“, sagte der Oberösterreicher, für den am 3. Mai mit dem Diamond-League-Auftakt in Doha die erste große Bewährungsprobe ansteht.