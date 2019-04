Fußball: Altach verschärfte mit 2 - Meinungen

Innsbruck (APA) - Stimmen zum Spiel Innsbruck - Altach (0:4) via Sky:

Thomas Grumser (Innsbruck-Trainer): „Es hilft nichts, wenn wir jetzt anfangen, uns selbst leidzutun, oder aufgeben. Das ist absolut nicht der Weg, den wir für gut befinden. Jetzt geht es darum, dass wir noch eine Spur enger zusammenrücken. Und die Überzeugung herbringen, dass wir es schaffen können. Natürlich hilft uns in erster Linie ein Erfolgserlebnis, das wissen wir. Wenn wir aber so auftreten wie heute in der ersten Halbzeit, können wir demnächst auch das Glück erzwingen.“

Alex Pastoor (Altach-Trainer): „Wir haben in der ersten Halbzeit offensiv und defensiv nicht das gemacht, was wir verabredet hatten. In der zweiten Hälfte war das viel besser. Bis jetzt haben wir das ziemlich gut gemacht, haben gut gepunktet, und das Spiel sieht teilweise auch gut aus. Ich bin der Meinung, dass wir noch fünf Endspiele spielen sollen. Von der Attitüde her soll sich da nichts ändern. Wir brauchen nicht allzu viel auf die Tabelle schauen.“

Christopher Knett (Wacker-Tormann): „Wir müssen ganz klar ansprechen, was da schief gegangen ist, analysieren und auch die positiven Dinge mitrausziehen. Das ist ganz klar die erste Halbzeit. Von der zweiten werden wir uns nichts anschauen.“