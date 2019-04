Erdbeben in Nepal - kurz vor Jahrestag der Katastrophe von 2015

Kathmandu (APA/dpa) - Kurz vor dem Jahrestag der Erdbeben-Katastrophe vom 25. April 2015 mit rund 9.000 Toten ist Nepal von einem Erdstoß der Stärke 5,2 erschüttert worden. Das mittelschwere Beben von Mittwochfrüh (Ortszeit) hatte sein Epizentrum in Naubise 28 Kilometer südwestlich von Kathmandu, wie das Seismologische Zentrum mitteilte.

Bewohner der Hauptstadt bemerkten demnach das Zittern der Erde. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Das Beben vor vier Jahren hatte eine Stärke von 7,8, es richtete vor allem in Kathmandu und Umgebung schwere Schäden an. Seitdem gab es mehr als 44.000 Nachbeben. Auch am Mittwoch folgte dem Beben zwölf Minuten später ein kleineres der Stärke 4,3, wie das Seismologische Zentrum weiter berichtete.

Auch vier Jahre nach der Erdbebentragödie in Nepal ist der Wiederaufbau Tausender Häuser, Denkmäler oder Schulen noch nicht abgeschlossen. Viele machen dafür die Regierung verantwortlich. Eine riesige Finanzlücke zwinge viele Schüler dazu, in Notbehelfen zu lernen, berichtete die Zeitung „The Kathmandu Post“ am Dienstag.