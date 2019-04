Höchste Alarmstufe bei Bauernhof-Brand im Bezirk Neunkirchen

Thomasberg (APA) - Weil das Wirtschaftsgebäudes eines Bauernhofes in Kienegg in der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) in Flammen stand, ist am Dienstagabend die höchste Alarmstufe ausgelöst worden. Das Objekt brannte aus, verletzt wurde niemand, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und die Stallungen, in denen sich 60 Stiere befanden, wurde verhindert.

Der Brand brach Resperger zufolge gegen 21.30 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer demnach bereits auf zwei Flanken des Hofes übergegriffen. „Die Flammen waren zu diesem Zeitpunkt schon kilometerweit zu sehen“, betonte der Sprecher in einer Aussendung.

Die Brandbekämpfung wurde durch starken Wind erschwert. Weil es Probleme mit der Versorgung von Löschwasser gab, musste zudem ein Pendelverkehr mit 25 Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. 200 Mitglieder von 15 Wehren standen bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen sowie mehrere Tonnen Stroh verbrannten Resperger zufolge in dem Gebäude. Die Hausbesitzer, die daheim gewesen waren, waren schockiert.