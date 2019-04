Börse Tokio schließt tiefer, Nikkei-225 verliert 0,27 Prozent

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Mittwoch tiefer aus dem Handel gegangen. Die gute Stimmung an der Wall Street hat die wichtigsten Börsen in Asien nur kurz gestützt. Im späten Handel am Mittwoch überwogen am Ende die Verluste. So schloss der Nikkei-225 Index mit minus 59,74 Punkten oder 0,27 Prozent bei 22.200,00 Zählern.

Der Topix Index verlor 10,92 Punkte oder 0,67 Prozent auf 1.612,05 Einheiten. 34 Kursgewinnern standen 186 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 5 Titel.

Im Tokioter Leitindex kletterten am Mittwoch die Papiere des Softwareanbieters Trend Micro mit plus 3,65 Prozent an die Spitze der Kurstafel. Dahinter waren die Anteilsscheine des Onlineunternehmens Rakuten mit einem Plus von 2,98 Prozent gut gesucht.

Unter den Indexschwergewichten gewannen Fast Retailing 1,71 Prozent, Fanuc-Titel gaben indes 0,65 Prozent ab. Softbank-Papiere tendierten im Späthandel 0,39 Prozent im Plus. Der unter Druck stehende Zahlungsabwickler Wirecard hat mit Softbank einen renommierten Technologieinvestor als Ankeraktionär gewonnen. Die Japaner werden in einem ersten Schritt 900 Millionen Euro in eine Wandelschuldverschreibung des Konzerns investieren, wie Wirecard am Mittwoch mitteilte.

Branchenseitig verbuchten Automobilwerte Verluste. So notierten die Anteilsscheine von Nissan Motor bei minus 4,0 Prozent, nachdem Reuters berichtet hatte, das Unternehmen werde seinen Ausblick für das im März beendete Geschäftsjahr nach unten revidieren. Honda Motor verloren unterdessen ebenfalls minus 2,77 Prozent.

Ebenso waren unter Anlegern die Aktien der Gasbranche weniger gut gesucht. Osaka Gas rangierten mit minus 2,74 Prozent am Ende der Kurstafel, Tokyo Gas verloren 1,87 Prozent. Am unteren Ende der Kurstafel platzierten sich die Titel des Elektrikkonzerns Kansai Electrik mit satten minus 7,82 Prozent. Die japanische Atomaufsicht hatte zuvor die Stilllegung von nicht gegen terroristische Angriffe gesicherten Kernreaktoren angeordnet.

