Bis 113 km/h am Prüfstand: Polizei zog aufgemotzte Mopeds aus Verkehr

Neumarkt am Wallersee (APA) - Bei Mopedkontrollen im Salzburger Flachgau hat die Polizei am Dienstag vier Jugendlichen die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Am Rollenprüfstand erreichten die getunten Zweiräder der 15 bis 17 Jahre alten Burschen Geschwindigkeiten zwischen 79 und 113 km/h. Mit dem roten Nummerntaferl sind in Österreich nur 45 km/h erlaubt. Außerdem wiesen die Mofas der Burschen schwere Mängel auf.

Die Polizei hat die vier Jugendlichen werden insgesamt 47 Übertretungen bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.