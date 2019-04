Nordkoreas Machthaber zu Gipfel mit Putin Wladiwostok eingetroffen

Wladiwostok (APA/dpa) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist bei seinem ersten Staatsbesuch in Russland in der Hafenstadt Wladiwostok zum Gipfeltreffen mit Präsident Wladimir Putin eingetroffen. Er kam mit dem gepanzerten Sonderzug auf dem Bahnhof an, wie das russische Staatsfernsehen live am Mittwoch zeigte. Das Treffen mit Putin ist an diesem Donnerstag geplant.

Er wolle mit dem russischen Präsidenten über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen, sagte Kim nach Angaben des TV-Kanals. „Ich hoffe, dass der Besuch erfolgreich und nützlich sein wird“, sagte Kim.

Er ging in Begleitung einer Delegation zu Fuß eine Strecke. Eine Militärkapelle spielte die Hymnen beider Länder. Neben dem Atomprogramm geht es auch um eine wirtschaftliche Zusammenarbeit der Nachbarländer. Es wird Kims erstes Treffen mit Putin überhaupt. Am Morgen war er zunächst am russischen Grenzpunkt Chassan mit Blumen und - nach russischer Tradition - mit Salz und Brot empfangen worden.