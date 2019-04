Kosovo: Hausarrest für zehn Syrien-Rückkehrerinnen

Prishtina (Pristina) (APA) - Ein kosovarisches Gericht hat zehn Frauen, die am vergangenen Samstag aus Syrien nach Pristina zurückgekehrt waren, unter Hausarrest gestellt. Sie zählten zu einer Gruppe von 110 IS-Angehörigen, darunter vier Männer, 32 Frauen und 74 Kinder.

Wie Sonderstaatsanwalt Sul Hoxha in einer Aussendung mitteilte, gibt es begründeten Verdacht, dass sich die zehn Frauen zwischen 2014 und ihrer Rückkehr am vergangenen Samstag in Konfliktzonen Syriens und des Irak aufgehalten hätten. Gegen sie seien bereits zuvor Ermittlungen geführt worden. Laut Hoxha wird auch gegen weitere Frauen ermittelt, denen die Rückkehr zu ihren Familien im Kosovo gestattet worden sei.

Die vier Männer waren gleich nach ihrer Ankunft in Pristina in eine 48-stündige Untersuchungshaft genommen worden. Laut Polizeiangaben dürften sich in Syrien weiterhin 30 IS-Kämpfer, 49 Frauen und acht Kinder aus dem Kosovo aufhalten. Offiziellen Angaben zufolge ist gegen 119 kosovarische Bürger Anklage wegen der Teilnahme an kriegerischen Handlungen im Ausland erhoben worden. Gegen weitere 156 Personen wird ermittelt.