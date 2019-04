Wiener Rentenmarkt am Vormittag etwas fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit etwas fester Tendenz notiert. Auch der Euro-Bund-Future in Frankfurt zeigte sich mit Aufschlägen.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft trübte sich im April überraschend ein, womit Anleger wohl sichere Anlagehäfen wie Anleihen aufsuchten. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel auf 99,2 Punkte von 99,7 Zählern, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte.

Ökonomen hatten ursprünglich mit einem Anstieg auf 99,9 Punkte gerechnet, nachdem es im März das erste Plus nach zuvor sechs Rückgängen in Folge gegeben hatte. „Die deutsche Wirtschaft verliert weiter an Kraft“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,33 um 39 Ticks über dem letzten Settlement von 164,94. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,35, das Tagestief bei 164,96. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 39 Basispunkte. Der Handel verläuft bei hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 239.941 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,09 (zuletzt: 1,11) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,30 (0,31) Prozent, die fünfjährige mit -0,21 (-0,19) Prozent und die zweijährige lag bei -0,53 (-0,52) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (39) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (8) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsenkurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 109,71 109,98 1,09 44 109,06 Bund 29/02 10 0,75 101,96 102,01 0,30 40 101,83 Bund 24/10 5 0,00 110,26 110,43 -0,21 30 110,25 Bund 21/09 2 3,90 109,66 109,72 -0,53 7 109,7 ~