Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt moderate 0,03 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag bei moderatem Volumen mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.298,82 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 1,15 Punkten bzw. 0,03 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,47 Prozent, FTSE/London -0,31 Prozent und CAC-40/Paris -0,23 Prozent.

Unterstützt von einer aufgehellten Stimmung an den europäischen Leitbörsen konnte auch der ATX moderat ins Plus drehen. In Frankfurt wendete der DAX zuvor ins positive Terrain und steht damit bereits vor seinem 9. Gewinntag in Folge. Die starken internationalen Handelsimpulse fehlten am Berichtstag jedoch. Auch zum heimischen Aktienmarkt liegt eine sehr magere Meldungslage vor.

An die Spitze der Kursliste kletterte in Wien die s-Immo-Aktie mit einem Zuwachs von zwei Prozent. Dahinter verteuerten sich die AT&S-Titel um 1,8 Prozent und Agrana legten 1,5 Prozent zu.

Unter den Schwergewichten konnten Raiffeisen Bank International um 1,4 Prozent zulegen. voestalpine befestigten sich um 0,4 Prozent und Immofinanz bauten ein Plus von 0,5 Prozent. Erste Group (minus 0,2 Prozent), Andritz (minus 0,3 Prozent) und OMV (minus 0,3 Prozent) zeigten sich weiterhin mit negativen Vorzeichen.

Unter Verkaufsdruck standen hingegen Polytec, Marinomed, Vienna Insurance und Schoeller-Bleckmann mit Kursverlusten von jeweils mindestens einem Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX im Mittagshandel bei 3.299,61 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.00 Uhr bei 3.281,70 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,02 Prozent höher bei 1.658,42 Punkten. Im prime market zeigten sich 16 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 839.651 (Vortag: 1.290.357) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 22,74 (39,29) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 145.181 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,33 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA233 2019-04-24/12:22