Raser mit 190 km/h in 80er-Zone auf A22 in Wien: Führerschein weg

Wien (APA) - Im Rahmen einer Verkehrsstreife ist am späten Dienstagabend auf der Donauufer Autobahn (A22) auf Höhe der Floridsdorfer Brücke in Wien-Floridsdorf ein BMW aufgefallen, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Südosttangente (A23) unterwegs war. Nach Abzug der Eich- und Messtoleranz waren es 190 km/h im Bereich der 80-km/h-Beschränkung, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Im Anschluss raste der Lenker bei der Abfahrt zum Leonard-Bernstein-Tunnel mit rund 100 km/h bei Rotlicht über die Ampel. Er durchfuhr die Nebenfahrbahn des Kaisermühlentunnels mit 95 km/h statt der erlaubten 50 km/h und war auch auf der Reichsbrücke stadteinwärts mit 120 km/h statt 50 km/h erheblich zu schnell.

In der Walcherstraße wurde der 37-Jährige angehalten und ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Ein bei der Verkehrsstreife anwesender Schnellrichter der Landespolizeidirektion verfügte an Ort und Stelle vier Verwaltungsstrafen in der Höhe von jeweils 600 Euro.