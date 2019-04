Theaterformen-Regisseure entwickeln Stücke erst in Hannover

Hannover (APA/dpa) - Das internationale Festival Theaterformen ist in diesem Jahr eine Werkstatt zum Mitmachen: Die Hälfte der eingeladenen Regisseure reist lediglich mit Projektideen an und entwickelt die Produktionen dann in Hannover. Im Mittelpunkt des Festivals stehen Lebensgeschichten, wie die künstlerische Leiterin Martine Dennewald am Mittwoch sagte.

Vom 20. bis 30. Juni wirken in sieben Stücken etwa 150 Frauen und Männer aus der Region mit. Viele Produktionen von Künstlern aus Ländern wie Australien oder Syrien sind erstmals in Deutschland oder sogar in Europa zu sehen.

Der Argentinier Marco Canale zum Beispiel zeigt eine gemeinsam mit 50 Senioren entwickelte Reise durch Hannover mit dem Titel „Die Geschwindigkeit des Lichts“. Ein Stück über weibliche Genitalverstümmelung entstand mit Hilfe einer Gruppe sudanesischer Frauen, die in Niedersachsen lebt. Eine andere Produktion thematisiert das deutsche Adoptionssystem.

Vor einem Jahr standen die Nachwirkungen des Kolonialismus im Mittelpunkt, 2017 wurden ausschließlich Stücke von Regisseurinnen aufgeführt. Der programmatische Zugriff von Intendantin Dennewald mache die Theaterformen zu einem ganz besonderen Festival, sagte Hannovers Schauspiel-Intendant Lars-Ole Walburg. Es zählt zu den größten internationalen Theatertreffen im deutschsprachigen Raum. Die Theaterformen werden jährlich abwechselnd in Hannover und Braunschweig veranstaltet.

