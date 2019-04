Barockfestival St. Pölten 2019 unter dem Motto „Leave a message“

St. Pölten (APA) - Das Barockfestival St. Pölten steht heuer unter dem Motto „Leave a message“. Die 14. Auflage von 8. bis 22. Juni „hebt Grenzen zwischen musikalischen Epochen und Genres auf“, hieß es bei der Programmpräsentation am Mittwoch. Das kontrastreiche Programm spanne den Bogen von barocken Klängen zu zeitgenössischen Interpretationen. Erstmals wird die Midsummer Night veranstaltet.

Beim Eröffnungskonzert „Amor y Locura“ am 8. Juni in der Franziskanerkirche präsentieren Los Temperamentos Werke bekannter Komponisten, aber auch wiederentdeckte Schätze (noch) unbekannter Meister. Kammerjazz spielen B-A-C-H am 13. Juni im Stadtmuseum-Barockgarten. Am 15. Juni treten Bleu nuit in der ehemaligen Synagoge auf, der nächste Tag steht im ehemaligen Sommerrefektorium im Bistumsgebäude im Zeichen von Engel und Teufel. Die Reise führt laut Aussendung von „noblen Klängen aus den Schlafgemächern des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zu englischen Festen mit populären Tänzen und Tunes (damals populäre Melodien)“.

Musikalische Grenzüberschreitungen verspricht „Donde son estas serranas? Music from the acoustic neighborhood“ am 20. Juni in der ehemaligen Synagoge, wenn Alte Musik auf Jazz trifft. An diesem Veranstaltungsort tritt am 21. Juni auch Deborah Nemtanu, Erste Geigerin und Solistin des „Orchestre de chambre de Paris“, auf. Danach erwarten ab 21.30 Uhr bei der Midsummer Night im Garten der Musik und Kunstschule St. Pölten Besucher bei freiem Eintritt musikalische Überraschungen. Zum Abschluss des Festivals am 22. Juni präsentiert das Ensemble Accentus Austria unter der Leitung von Thomas Wimmer das Programm „Commedia dell‘Austria“ - ein „bunter, musikalischer Faschingsschwank vom Wiener Hof des 17. und 18. Jahrhunderts“.

„Mit dem diesjährigen Programm wollen wir möglichst viele Menschen erreichen und auch neue Besucherinnen und Besucher für das Barockfestival St. Pölten begeistern. Die Kraft der Musik soll ‚a message‘ hinterlassen, die bei jedem ankommt - ganz individuell!“, so die künstlerische Leiterin Caroline Berchotteau. Veranstaltet wird das Festival vom Magistrat St. Pölten, Fachbereich Kultur und Bildung.

