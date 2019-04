90.000 illegale Migranten in Italien seit 2015

Rom (APA) - Die italienische Regierung schätzt, dass seit 2015 circa 90.000 Migranten in Italien untergetaucht sind und sich illegal im Land aufhalten. Das liegt deutlich unter den bisher geschätzten 600.000 Illegalen, berichtete der italienische Innenminister Matteo Salvini bei einer Pressekonferenz in Rom am Mittwoch.

Seit 2015 seien 478.000 Migranten in Italien eingetroffen. „268.000 von ihnen haben Italien verlassen und befinden sich in anderen EU-Ländern. 119.000 wurden in Italien aufgenommen, währen circa 90.000 untergetaucht sind“, berichtete Salvini.

In Italien sind zwischen 1. Jänner und 21. April 2019 insgesamt 648 Migranten eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2018 waren es noch 7.610 gewesen. Dies entspricht einem Rückgang von 91 Prozent, teilte das Innenministerium in Rom am Mittwoch mit. Zugleich ist die Zahl der Rückführungen gestiegen. 2.021 Ausländer sind in die Heimat zurückgekehrt. „Die Zahl der Heimführungen war 2019 drei Mal höher als die Ankünfte“, kommentierte Salvini.

Das Innenministerium zählte 1.382 islamische Kulturverbände in Italien, die meisten davon sunnitisch. Die italienischen Sicherheitskräfte würden die radikaleren Verbände unter die Lupe nehmen, um eventuelle Extremisten aufzuspüren, erklärte Salvini.