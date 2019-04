Milliardenschweres Bieterrennen um US-Ölkonzern Anadarko

New York (APA/AFP) - Um den US-Ölkonzern Anadarko ist ein Bieterrennen entbrannt. Am Mittwoch kündigte Occidental Petroleum ein Angebot über 57 Mrd. Dollar (50,7 Mrd. Euro) für Anadarko an. Das ist weit mehr, als der Konkurrent Chevron zahlen will: Er hatte 33 Mrd. Dollar geboten.

Auch zu diesem Preis wäre die Übernahme eine der größten in der Branche der vergangenen Jahre. 2015 hatte Shell für 61 Mrd. Dollar die BG Group gekauft.

Chevron hatte Mitte April mitgeteilt, sich mit Anadarko geeinigt zu haben. Chevron will mit der Übernahme seine Stellung auf dem Markt für Flüssigerdgas (LNG) stärken. Occidental-Chefin Vicki Hollub warb am Mittwoch, das höhere Angebot sei sowohl finanziell als auch strategisch besser für die Aktionäre von Anadarko.