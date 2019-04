Sudans Opposition plant riesigen Protestmarsch gegen Militärrat

Khartum (APA/AFP) - Die Opposition im Sudan will mit einem riesigen Protestmarsch den Druck auf den regierenden Militärrat zur Machtübergabe erhöhen. Der an der Spitze der Proteste stehende Berufsverband SPA rief für Donnerstag zu einem Marsch mit einer Million Teilnehmern auf, wie SPA-Anführer Ahmed al-Rabia am Mittwoch sagte.

Der Berufsverband erklärte in einer weiteren Mitteilung, mit dem Protestmarsch werde eine Zivilregierung für den afrikanischen Krisenstaat gefordert.

Die Demonstranten drohten zudem mit einer weiteren Eskalation der Spannungen, sollte die Armee ihren Forderungen nicht nachkommen. „Wir bereiten einen Generalstreik“ vor, sagte ein weiterer Anführer der Proteste. Tausende Demonstranten blockieren seit Tagen die Zentrale der Armee in der sudanesischen Hauptstadt.

Der Militärrat regiert den Sudan übergangsweise seit dem Sturz des jahrzehntelang autoritär herrschenden Staatschefs Omar al-Baschir am 11. April. Die Protestbewegung fordert eine sofortige Übergabe der Macht an eine Zivilregierung. Am Wochenende waren Gespräche zwischen beiden Seiten vorerst ergebnislos abgebrochen worden.

Während sich die USA am Dienstag hinter die Forderung der Demonstranten stellten, plädierten Staatschefs aus sieben afrikanischen Staaten bei einem Krisengipfel in Kairo am Dienstag für eine längere Frist für den Machtwechsel von drei Monaten.