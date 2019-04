Handball: ÖHB-Torfrau Curic unterschrieb bei CL-Club Krim Mercator

Ljubljana (APA) - Antonija Curic, Torfrau von Österreichs Handball-Nationalteam, wechselt zum slowenischen Champions-League-Teilnehmer RK Krim Mercator. Das gab der ÖHB am Mittwoch bekannt. Die 23-Jährige sei dem dortigen Trainer Uros Bregar, der auch das slowenische Nationalteam betreut, beim Viernationenturnier im März aufgefallen.

Bregar sei unmittelbar nach dem Turnier auf sie zugekommen, so Curic. „Zwei der Torhüterinnen bei RK Krim Mercator beenden im Sommer ihre Karriere, ich werde als Nummer eins nach Ljubljana wechseln“, wurde sie in der Verbands-Aussendung zitiert. Nach ihrem ersten Auslandsengagement bei Lokomotive Zagreb setzte sie damit den nächsten Karriereschritt. „Ich kann viel Spielpraxis sammeln und in die Champions League hineinschnuppern. Das ist eine Riesen-Möglichkeit für mich und ich kann zeigen, was ich in den letzten Jahren dazugelernt habe.“