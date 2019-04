Messerattacke vor Tiroler Schule 2: Opfer bestätigte Streit in Klasse

Innsbruck/Absam (APA) - Der 16-Jährige, der als erstes von dem 19-Jährigen attackiert worden war, bestätigte als Zeuge vor Gericht, dass es vor dem Angriff in der Klasse einen Streit zwischen dem Angeklagten und mehreren Mitschülern gegeben habe. „Ich selbst war daran aber nicht beteiligt“, sagte das Opfer vor Gericht.

Er und der Beschuldigte hätten sich vor der Attacke erst drei Wochen, seit Schulbeginn, gekannt. „Freunde waren wir nicht, es gab immer wieder Auseinandersetzungen zwischen uns, aber keine Handgreiflichkeiten“, so der 16-Jährige. Der 19-Jährige sei nach dem Unterricht vor der Schule dann von hinten auf ihn zu gekommen. Den Stich selbst habe er gar nicht gespürt, er habe nur einen Schlag gegen seinen Hals wahrgenommen, berichtete das Opfer.

„Ich sah, wie er das Messer rausnahm und zustach“, sagte der zweite lebensgefährlich verletzte 16-Jährige. Daraufhin habe er sofort reagiert und eingegriffen. „Wir landeten dann irgendwie am Boden, aber wie und wann ich dabei verletzt wurde, daran kann ich mich nicht mehr erinnern“, schilderte der 16-Jährige die Rangelei zwischen dem Angeklagten und mehreren Schülern nach der ersten Attacke. „Ich spürte nur, wie mir auf einmal ein Zahn rausbrach“, erklärte der 16-Jährige. Er sei insgesamt drei mal gestochen worden, einmal in die Lippe bis in den Kiefer, einmal durch eine Rippe in die Lunge und in den Arm.