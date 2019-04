Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Verlusten

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel tiefer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 65,91 Dollar und damit um 0,59 Prozent schwächer als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 74,42 Dollar gehandelt.

Im Fokus stand am Nachmittag die Bekanntgabe der offiziellen US-Öllagerbestände. In der vergangenen Woche sind in den USA die Lager an Rohöl unerwartet kräftig angewachsen. Dies belastete etwas die Ölpreise, da die Daten als Nachfragerückgang bzw. als Anzeichen einen Ölüberangebotes gewertet werden können.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.274,70 Dollar und damit höher gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.271,53 Dollar.