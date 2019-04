Börse London schließt tiefer

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 51,32 Einheiten oder 0,68 Prozent tiefer bei 7.471,75 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 46 Gewinner und 54 Verlierer gegenüber.

Branchenseitig zogen Immobilienwerte an. So gewannen Land Securities 3,02 Prozent und führten damit den Londoner Leitindex an. British Land tendierten 1,42 Prozent im Plus. Berkeley-Titel gewannen 0,65Prozent.

Am Ölmarkt rückte zur Wochenmitte die Entwicklung der US-Ölreserven wieder stärker in den Vordergrund. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl registriert hat. Heute folgten dann die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung, die ebenfalls einen unerwartet starken Anstieg auswiesen. Ein Anstieg der Ölreserven belastet in der Regel die Ölpreise.

Vor diesem Hintergrund platzierten sich die Öl- und Gaswerte am unteren Ende der „Footsie“-Kurstafel. Die Anteilsscheine der Indexriesen Royal Dutch Shell und BP zeigten sich mit Verlusten von rund 2 Prozent.

Unter den Indexschwergewichten zeigten sich auch Bankenwerte mit deutlichen Verlusten. So verloren HSBC 0,73 Prozent, Lloyd-Banking-Titel filen um 1,24 Prozent und Standard Chartered gaben 1,70 Prozent ab.

