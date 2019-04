Fußball: Salzburg könnte schon am Sonntag als Meister feststehen

Wien (APA) - Red Bull Salzburg könnte bereits am Sonntag zum sechsten Mal in Serie als österreichischer Fußball-Meister feststehen. Die Salzburger drehten am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen den WAC, siegten nach 0:1-Rückstand dank später Tore noch mit 3:1. Weil der erste Verfolger LASK zu Hause gegen Sturm Graz mit 1:2 verlor, wuchs der Vorsprung fünf Runden vor Schluss auf zwölf Zähler an.

Holen die Salzburger am Sonntag (14.30 Uhr) in Wolfsberg mehr Punkte als der LASK danach in Graz (17.00 Uhr), ist den Bullen der Titel nicht mehr zu nehmen. Drei Tage später bestreitet der Serienmeister auch noch das Cupfinale gegen Rapid. Die Wiener Austria kam zu Hause gegen den SKN St. Pölten nicht über ein 2:2 hinaus und liegt in der Meistergruppe der Top sechs weiter auf dem letzten Tabellenplatz.