Bleiburg (APA) - Ergebnis DenizBank Volley League vom Mittwoch- Finale (best of seven) - 5. Spiel in Bleiburg:

SK Posojilnica Aich/Dob - Union Raiffeisen Waldviertel 3:0 (27,21,20). Endstand in der Serie: 4:1 - Aich/Dob zum 3. Mal österreichischer Meister.