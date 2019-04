New York (APA) - Nach den jüngsten Indexgewinnen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dow Jones Industrial Index verlor 59,34 Punkte oder 0,22 Prozent auf 26.597,05 Einheiten. Der S&P-500 Index gab um 6,43 Punkte oder 0,22 Prozent auf 2.927,25 Zähler nach. Der Nasdaq Composite Index fiel 18,81 Einheiten oder 0,23 Prozent auf 8.102,02 Zähler.

Die Berichtsaison ist voll im Gange und Zahlenvorlagen standen damit im Fokus der Anleger. Bereits am Nachmittag hatte offizielle Daten gezeigt, dass die US-Lagerbestände an Rohöl in der Vorwoche überraschend stark gestiegen sind.

Dies und ein Bieterkampf rund um eine der größten Übernahmen in der Ölindustrie sorgten für ordentlich Bewegung bei Aktien aus der Branche. Neben Chevron will nun auch Occidental Petrolum den Ölförderer Anadarko übernehmen. Der Ölkonzern aus Texas will mit seinem Gebot in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar seinen Konkurrenten übertrumpfen. Er bietet mit 76 Dollar pro Aktie, rund ein Fünftel mehr als Chevron. Aktien von Anadarko profitierten mit einem satten Plus von 11,35 Prozent auf 71,40 Dollar. Der Kurs von Chevron verloren dagegen am Dow-Ende 3,04 Prozent und Occidental verbilligten sich leicht um 0,56 Prozent.

Caterpillar hat zwar im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Für Enttäuschung sorgten jedoch Aussagen wonach der Baumaschinenhersteller im Laufe des Jahres Marktanteile in China verlieren dürfte. Am Ende verzeichneten seine Anteilsscheine ein Minus von 3,03 Prozent.

Boeing hat sich unterdessen wegen der Flugverbote für seine Mittelstreckenjets 737 Max von seinen Jahreszielen verabschiedet. Analysten von Goldman Sachs verwiesen jedoch auf einen überraschend hohen Cashflow im ersten Quartal. Die Papiere des Flugzeugbauers gingen mit plus 0,36 Prozent moderat im Plus aus dem Handel.

Gute Nachrichten konnte Ebay liefern. Der Quartalsgewinn der Online-Handelsplattform ist höher ausgefallen als erwartet. Die Aktien zogen um 5,05 Prozent an. Auch der Chip-Spezialist Texas Instruments überzeugte mit den Ergebnissen im Q1. Die Papiere rückten um 1,76 Prozent vor.

Papiere von AT&T verloren 4,08 Prozent. Der Telekom- und Medienkonzern war zu Jahresbeginn nur dank des milliardenschweren Zukaufs von Time Warner gewachsen. Im Geschäft mit Unternehmenskunden und im Breitbandfestnetz war es weniger rund gelaufen.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA560 2019-04-24/22:27