Kanzler Kurz in China

Wien/Hangzhou (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist in China und trifft am Donnerstag unter anderem den Chef des chinesischen Internetriesen Alibaba, Jack Ma, in Hangzhou. Seine Termine nimmt Kurz gemeinsam mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wahr, die mit einer eigenen Delegation in China ist.

Sie unterzeichnet auch ein Partnerschaftsabkommen zwischen Niederösterreich und der Provinz Zhejiang. Nach einem Wirtschaftsforum mit chinesischen und österreichischen Wirtschaftsvertretern geht es noch am Abend weiter nach Peking, wo Kurz in den Folgetagen am Forum Seidenstraße teilnehmen und Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping sowie Ministerpräsident Li Keqiang führen wird.

