Klagenfurt (APA) - Endstand des 6. Finalspiels (best of seven) der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Mittwochabend in Klagenfurt:

KAC - Vienna Capitals 3:2 n.V. (0:1,1:1,1:0/1:0). Stadthalle Klagenfurt, 4.945 (ausverkauft). Tore: Harand (21.), Petersen (53.), Comrie (75.) bzw. DeSousa (11.), Rotter (26.). Strafminuten: 6 bzw. 8 - Endstand der Serie: 4:2 - KAC zum 31. Mal Österreichischer Eishockey-Meister und zum vierten Mal EBEL-Champion