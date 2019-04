Japan hält an extrem lockerer Geldpolitik fest

Tokio (APA/dpa) - Die japanische Zentralbank hält angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Bank of Japan (BoJ) verkündete ihren Entschluss am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.

Es werde weiter Zeit benötigen, bis das Ziel einer Inflation von zwei Prozent erreicht werde, hieß es. Japans Wirtschaft werde wahrscheinlich den moderaten Wachstumstrend fortsetzen. Die drittgrößte Volkswirtschaft sehe sich jedoch großen Unsicherheiten gegenüber, darunter die Konjunkturentwicklung in Übersee, hieß es.