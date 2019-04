Credit Suisse vor Banklizenz in Saudi-Arabien

Zürich/Istanbul (APA/Reuters) - Die Credit Suisse ist bei ihren Bemühungen um eine Banklizenz in Saudi-Arabien am Ziel. Die entsprechende Genehmigung werde der Schweizer Großbank ausgestellt, erklärte der saudische Finanzminister am Mittwoch. Das Institut hatte sich bereits seit längerem für eine volle Banklizenz in der größten Volkswirtschaft im Nahen Osten beworben.

Bankchef Tidjane Thiam war dafür nach eigenen Angaben persönlich in das Land gereist. Doch mit dem Aufruhr um den verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hatte Thiam seine Teilnahme an einer saudi-arabischen Investorenkonferenz im Herbst vergangenen Jahres abgesagt - so wie einige andere Wirtschaftslenker auch. Khashoggi, Kritiker des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, war im Oktober 2018 in Istanbul durch ein Auftragskommando aus Riad ermordet worden.

~ ISIN CH0012138530 WEB https://www.credit-suisse.com ~ APA064 2019-04-25/07:52