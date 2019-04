Rasierklingen um mehrere 1.000 Euro in Kärnten gestohlen

Klagenfurt (APA) - Unbekannte haben am Mittwoch in Kärnten Rasierklingen um mehrere 1.000 Euro gestohlen. Laut Polizei haben sich die Diebstähle in Filialen einer Parfümeriekette in Villach, Feistritz an der Drau und Spittal an der Drau ereignet, es dürfte sich in allen Fällen um die selben Täter handeln. Die Diebstähle wurden von den Mitarbeitern der Parfümerien erst nachträglich bemerkt und angezeigt.