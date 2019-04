Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund drei Punkte unter dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.262,08) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.225,00 und 3.279,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.249,00 Punkten aus.

Nach verhaltenen Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend deuten die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen auf einen wenig veränderten Handelsstart hin. Der ATX sollte sich der abwartenden Haltung anschließen. Die Meldungslage zum heimischen Markt gestaltet sich noch unverändert dünn.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,08 Prozent deutlich schwächer bei 3.262,08 Punkten geschlossen. Nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone im Mittagshandel ging die Börsensitzung in Wien somit tiefrot zu Ende. An den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend eine negativen Stimmung zu sehen.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten die Aktien der Telekom Austria mit einem Abschlag von 3,1 Prozent. Die OMV-Aktionäre mussten ein Minus von 2,5 Prozent hinnehmen. voestalpine schwächte sich um 1,4 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ Agrana +2,23% 19,22 Euro s Immo +2,20% 19,54 Euro Warimpex +1,56% 1,30 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Telekom Austria -3,07% 6,62 Euro OMV -2,45% 49,75 Euro Polytec -2,26% 10,40 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA087 2019-04-25/08:42