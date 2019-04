Wiener Börse startet schwächer - ATX verliert 0,59 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.242,81 Zählern um 19,27 Punkte oder 0,59 Prozent unter dem Mittwoch-Schluss (3.262,08). Bisher wurden 221.141 (Vortag: 157.581) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Die klaren Vortagesverluste am heimischen Markt werden damit in einem negativen europäischen Börsenumfeld klar ausgeweitet. Bereits am Mittwoch hatte der ATX ein Minus von 1,1 Prozent hinnehmen müssen. Die Meldungslage in Wien gestaltet sich noch sehr dünn.

Die auffälligste Kursbewegung im Frühhandel zeigte der Flughafen Wien mit minus drei Prozent. Am anderen Ende der Kursliste stiegen Rosenbauer um 2,6 Prozent. Die Abschläge gingen quer durch verschiedene Branchen. Mehr als einprozentige Rückgänge mussten Warimpex, AT&S, Schoeller-Bleckmann, Lenzing, voestalpine, OMV, Porr und Raiffeisen Bank International verbuchen.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA114 2019-04-25/09:34