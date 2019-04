Crossing Europe: „Elfie Semotan“ als Hommage nur für Eingeweihte

Linz (APA) - Die österreichische Fotografin Elfie Semotan gilt als Grande Dame der Modefotografie, als Feministin und eine Frau, die etwas zu sagen hat. In der Dokumentation „Elfie Semotan, Photographer“, die in einer Preview beim Linzer Filmfestival Crossing Europe zu sehen ist, blickt ihr Regisseur Joerg Burger über die Schulter - mehr allerdings nicht.

Semotan fotografiert, teils nach alten Vorlagen. Sie lichtet die Künstlerin Joan Semmel vor ihren monumentalen Aktgemälden ab, blättert mit Ex-Model Cordula Reyer alte Aufnahmen durch, sucht Bilder für Ausstellungen aus. Sie fotografiert Erni Mangold, richtet ihr liebevoll die Haare und den Pullover. Wenn Semotan fotografiert, sucht man vergebens nach klischeehaften Fotografen-Sprüchen - „Ja, flirte mit der Kamera!“ - und einem Umgang auf dem Niveau von Casting-Sendungen. Menschen mit Ausdruck sind gefragt, und die Fotografin möchte sich gerne von ihnen begeistern lassen.

Der Film lässt die Bilder Semotans wirken, viele alte Arbeiten sind in Schwarz-weiß und somit umso eindrucksvoller. Was dem Film allerdings völlig fehlt, ist ein größerer Kontext. Man weiß meist nicht, wann, wo, warum oder wen sie fotografiert. Der Zuseher erfährt zwar, wie sie sich die Posen der Models vorstellt, aber nicht wofür sie eigentlich vor der Kamera stehen. Angesichts einer reflektierten Künstlerpersönlichkeit wie Semotan eine ist, hätte man sie vielleicht auch zu grundsätzlichen Fragen - etwa das Fotobusiness betreffend - zu Wort kommen lassen können.

So bleiben schöne Bilder, die zusammenhanglos in der Luft hängen. Ein Film, der sich wohl an eingefleischte Fans der Fotografin richtet, aber leider nicht geeignet ist, sie und ihre Arbeit kennenzulernen. Wer das dennoch will, der hat noch eine zweite Chance: Im Oö. Kulturquartier ist begleitend zu Crossing Europe von 25. bis 30. April eine kleine Semotan-Ausstellung zu sehen. Sie reinszeniert Porträts, die Semotan 2007 von Linzer Verkäuferinnen gemacht hat.

