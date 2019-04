Radsport: Dreifach-Weltmeister Sagan beendete Klassiker-Saison

Lüttich (APA/dpa/AFP) - Der dreifache Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan hat seine Klassiker-Saison vorzeitig beendet und wird bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag nicht mehr an den Start gehen. „Gemeinsam mit dem Team haben wir beschlossen, dass es für mich am besten wäre, mir jetzt ein paar Tage freizunehmen, um mich besser auf die nächsten Rennen vorzubereiten“, schrieb der 29-jährige Slowake auf seiner Website.

Für den Star des Teams Bora lief das Frühjahr 2019 relativ holprig. Bei Mailand-Sanremo (Rang vier) und Paris-Roubaix (Fünfter) hatte Sagan noch in der Spitzengruppe mithalten können, beim Amstel Gold Race und dem Fleche Wallonne am Mittwoch stieg er vorzeitig aus. Einen Klassiker-Sieg gab es für den sprintstarken Mann in diesem Jahr nicht. Als nächstes Rennen nimmt Sagan ab 12. Mai die Kalifornien-Rundfahrt in Angriff.