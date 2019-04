Performancekünstler Yan Duyvendak erhält Schweizer Grand Prix Theater

Bern (APA/sda) - Der niederländische Performancekünstler Yan Duyvendak wird mit dem Grand Prix Theater/Hans-Reinhart-Ring 2019 des Bundesamts für Kultur (BAK) ausgezeichnet. Der wichtigste Schweizer Theaterpreis ist mit 100.000 Franken (rund 87.600 Euro) dotiert. Duyvendak überzeugte die Jury mit seinem Schaffen „jenseits der Spartengrenzen“, schrieb das BAK am Donnerstag in einer Mitteilung.

Mit seinen experimentellen Formen erreiche der Künstler ein breites Publikum in den verschiedenen Regionen der Schweiz und toure weltweit. Der gebürtige Niederländer nutzt bildende und darstellende Ausdrucksweisen, um soziale oder kulturelle Phänomene zu erforschen. Dabei experimentiert er mit populären Kulturformen wie Video, Musical oder Computerspielen. Duyvendak lebt mittlerweile in Genf.

Das BAK vergibt fünf weitere Preise an Theaterschaffende. Diese gehen an Regisseur Thom Luz, Schauspieler und Regisseur Francois Gremaud und seine 2b company, Bühnenbildner und Theatermacher Dominic Huber, Schauspielerin Bettina Stucky sowie Theatervermittlerin Vania Luraschi. Die Preisträger erhalten jeweils 40.000 Franken. Die Verleihung der Auszeichnungen findet am 24. Mai im Theatre du Crochetan in Monthey im Rahmen des 6. Schweizer Theatertreffens statt.

(S E R V I C E - www.theaterpreise.ch)